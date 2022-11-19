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Người đàn ông sống sót kỳ diệu khi rơi vào lò nung nhôm 720 độ C ở Thụy Sĩ

Khi nạn nhân người Thụy Sĩ rơi xuống lò nung, nhiệt độ bên trong lên đến 720 độ C, song vẫn cố gắng chống tay bò ra ngoài.
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