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Người đàn ông sở hữu viên đá màu vàng kỳ lạ, tỏa mùi thơm nức mũi

Hơn 10 năm nay, ông Trí sở hữu viên đá kỳ lạ màu vàng cam và có mùi thơm, được nhặt từ biển về.
Đọc thêm : Người đàn ông sở hữu viên đá màu vàng kỳ lạ, tỏa mùi thơm nức mũi