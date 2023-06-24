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Người đàn ông ở TPHCM sưu tầm 300.000 vé số độc lạ, giá bằng căn chung cư

Với niềm đam mê kỳ lạ, suốt hai thập kỷ qua, ông Nguyễn Minh Đức (62 tuổi) vẫn cần mẫn sưu tầm, gìn giữ những tấm vé số.
Đọc thêm : Người đàn ông ở TPHCM sưu tầm 300.000 vé số độc lạ, giá bằng căn chung cư