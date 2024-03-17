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Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa

Trải qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, ông Phan Văn Chánh (69 tuổi) chọn cách sơn sửa, trang trí biến nơi mình sinh sống thành "thế giới màu hồng".
Đọc thêm : Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa