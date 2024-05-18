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Người đàn ông ở Nhật Bản gây tranh cãi khi sống cùng 4 người vợ

Cuộc sống của chàng trai người Nhật Bản 36 tuổi với các bạn gái trôi qua bình yên. Họ thường chia sẻ hình ảnh hằng ngày trên mạng xã hội.
Đọc thêm : Người đàn ông ở Nhật Bản gây tranh cãi khi sống cùng 4 người vợ