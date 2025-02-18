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Người đàn ông ở Hà Nội chạy 14,02km "vẽ" hình bông hồng tặng vợ

Âm thầm chạy bộ lúc sáng sớm, "vẽ" thành hình bông hoa hồng trên cung đường 14,02km, anh Chí Hoàng (sống ở Hà Nội) khiến bà xã bất ngờ đúng dịp 14/2.
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