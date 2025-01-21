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Người đàn ông ở Bình Dương bị phạt vì loan tin thất thiệt về Nghị định 168

Cơ quan chức năng xác định ông H. viết bài và chia sẻ clip về Nghị định 168 sai sự thật qua mạng xã hội, nên mời lên làm việc, lập biên bản xử phạt.
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