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Người đàn ông nuôi cặp lươn màu độc lạ, trả 15 triệu đồng không bán

Sở hữu một con lươn màu vàng óng, một con màu hồng, người đàn ông ở Hà Tĩnh nuôi trong bể kính làm cảnh, không bán dù được trả giá 15 triệu đồng.
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