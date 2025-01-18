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Người đàn ông nghèo mất ví và hành động xứng đáng "nhận điểm 10"

Tìm được ví đã đánh rơi, anh Bổi xin nhường số tiền người dân quyên góp hỗ trợ mình cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Đọc thêm : Người đàn ông nghèo mất ví và hành động xứng đáng "nhận điểm 10"