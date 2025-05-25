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Người đàn ông leo lên ngai vàng trong điện Thái Hòa quậy phá

Người đàn ông leo lên ngai vàng trong điện Thái Hòa, Đại nội Huế đã bị lực lượng bảo vệ khống chế, giao cho công an xử lý.
Đọc thêm : Người đàn ông leo lên ngai vàng trong điện Thái Hòa quậy phá