Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông gắn đèn LED vào mắt để biến mình thành "robot sinh học"

Một người đàn ông sống tại Mỹ đã dùng đèn pin để thay thế con mắt bị hỏng vì ung thư, khiến anh giống như robot trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Đọc thêm : Người đàn ông gắn đèn LED vào mắt để biến mình thành "robot sinh học"