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Người đàn ông đổi vận sau khi phát hiện tổ ong lạ trong nhà

Trong lúc dọn dẹp khuôn viên nhà cửa, người đàn ông vô tình nhặt được tổ ong lạ và tiến hành nuôi thử. Đàn ong sau đó phát triển, cho mật với giá gần 1 triệu đồng/lít.
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