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Người đàn ông đập kính ô tô sau va chạm giao thông là cán bộ hải quan

Người đàn ông ở thành phố Vinh, Nghệ An cầm mũ bảo hiểm đập nát kính ô tô của một phụ nữ, được xác định là cán bộ hải quan.
Đọc thêm : Người đàn ông đập kính ô tô sau va chạm giao thông là cán bộ hải quan