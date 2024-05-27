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Người đàn ông chở hàng trăm khối nước cho người già neo đơn ở Tiền Giang

Nhiều ngày qua, anh Nguyễn Phát Đạt lái chiếc xe "cà tàng" chở nước sinh hoạt miễn phí cho người già neo đơn tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
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