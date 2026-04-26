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Người đàn ông bị rắn hổ mang cắn vào tay

Một người đàn ông trong khi bắt những con rắn hổ mang để nhốt vào trong túi đựng đã bị con vật quay ngược đầu và cắn vào tay. Người này hốt hoảng vứt con rắn ra xa.
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