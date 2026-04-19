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Người đàn ông bị lười tấn công khi giúp con vật băng qua đường

Đoạn video cho thấy lý do vì sao con người không nên tiếp xúc với các loài động vật hoang dã, ngay cả khi đó là một con vật nổi tiếng chậm chạp như lười.
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