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Người đàn ông bị đánh nghi do làm thơ đăng Facebook: Triệu tập 7 đối tượng

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tại Quảng Bình bị hành hung tại nhà riêng, cơ quan công an đã triệu tập 7 đối tượng liên quan để điều tra.
Đọc thêm : Người đàn ông bị đánh nghi do làm thơ đăng Facebook: Triệu tập 7 đối tượng