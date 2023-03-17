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Người dân ở Hà Nội và TPHCM mất 169 năm mới mua được nhà mặt phố?

Ước tính với mức thu nhập 135-148 triệu đồng/năm, người lao động ở Hà Nội và TPHCM phải mất khoảng 169 năm để mua được nhà mặt phố và hơn 20 năm để mua chung cư.
Đọc thêm : Người dân ở Hà Nội và TPHCM mất 169 năm mới mua được nhà mặt phố?