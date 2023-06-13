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Người dân nấu ăn tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk

Người dân huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) quyên góp thực phẩm, nấu ăn, hỗ trợ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại địa bàn.
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