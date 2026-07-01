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Người dân mong tuyến đường 6.300 tỷ đồng sớm khởi công sau hơn 10 năm

Sau hơn 10 năm "lỗi hẹn", dự án cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỷ đồng dự kiến khởi công trước ngày 2/7, tạo trục giao thông mới giúp người dân khu Nam TPHCM.
Đọc thêm : Dự án cầu đường gần 6.300 tỷ đồng kết nối trung tâm TPHCM với khu Nam