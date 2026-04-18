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Người dân hối hả dọn dẹp, giải phóng mặt bằng làm cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày này, người dân phố Bạch Đằng (phường Hồng Hà) gấp rút dọn dẹp, di dời đồ đạc, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Đọc thêm : Người dân gấp rút dọn dẹp, giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo