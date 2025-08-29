Video
Người dân hát vang "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

22h30, mưa đã ngớt, trời cũng về khuya, nhưng không khí trên phố Nguyễn Thái Học vẫn rất náo nhiệt. Người dân cùng nhau vẫy cờ rồi hát vang “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.