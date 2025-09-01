Video
video cùng chuyên mục

Người dân hát vang những khúc hát tự hào trên khắp tuyến đường

Tại đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học... tiếng hát hòa cùng tràng vỗ tay vang dội khiến bầu không khí thêm sôi nổi, tràn ngập niềm tự hào.