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Người dân Hà Nội phấn khởi chờ ngày cầu Long Biên thông xe trở lại

Sau gần 2 tháng sửa chữa và bảo dưỡng, cầu Long Biên đã hoàn thành các hạng mục thi công đúng tiến độ. Cầu sẽ chính thức thông xe trở lại từ ngày 27/5 sắp tới.
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