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Người dân ghi lại hiện tượng mưa đá tại xã miền núi ở Đà Nẵng

Tại một số thôn của xã miền núi Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng ghi nhận cơn mưa đá kéo dài hơn 10 phút.
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