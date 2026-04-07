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Người dân đồng thuận mở rộng khu Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ ở Hưng Yên

Xã Việt Tiến (Hưng Yên) tổ chức họp dân về kế hoạch mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan và nhận được sự đồng thuận cao.
Đọc thêm : Người dân đồng thuận mở rộng khu Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ ở Hưng Yên