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Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển "hốt" vẹm xanh sau bão

Số lượng lớn vẹm xanh bị sóng lớn đánh hẳn lên bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), nên người dân dễ dàng thu hoạch hàng chục kg hải sản mang về.
Đọc thêm : Người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển "hốt" vẹm xanh sau bão