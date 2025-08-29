Video
Người dân chen lấn gần rào chắn trên phố Hàng Cháo

Rất đông người dân mang theo ghế, chiếu... đứng chen lấn trước rào chắn ở khu vực phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, Hà Nội (Video: Hữu Khoa).