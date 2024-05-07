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Người dân bất ngờ với cơn "mưa cá" đổ từ trên trời xuống

Người dân ở Iran đã được chứng kiến hiện tượng "mưa cá" bất thường sau những cơn mưa lớn tại nước này.
Đọc thêm : Người dân bất ngờ với cơn "mưa cá" đổ từ trên trời xuống