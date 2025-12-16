Video
Người chồng nghẹn ngào hôn tay vợ, nói lời yêu thương trước giờ hiến tạng

Người chồng nghẹn ngào nói lời tạm biệt trước khi hiến tạng người vợ trẻ chết não. "Nếu được lựa chọn lại, anh vẫn luôn chọn vợ và các con", anh chia sẻ.
