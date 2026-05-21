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Người chơi pickleball dần chuyển sang TYPTI

Pickleball đang khiến nhóm người chơi ở độ tuổi trung niên gặp các vấn đề về xương khớp, buộc họ phải tìm đến TYPTI như một giải pháp thể thao an toàn, hiệu quả hơn.
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