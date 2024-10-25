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Người châu Phi rửa bát, bốc vác thuê tại Hà Nội

Gideone Sey, Matondo và hơn 100 người khác nhập cư từ các quốc gia châu Phi đến Việt Nam, làm đủ công việc: Rửa bát, bốc vác... để mưu sinh.
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