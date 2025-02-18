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Người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu đồng

Bị Quách Minh Nhựt đánh tới tấp vào mặt, đầu, gây thương tích 6%, ông Thái yêu cầu bồi thường 4,5 triệu đồng viện phí và hơn 242 triệu tổn thất tinh thần.
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