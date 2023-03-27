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Người bị đâm, người bị bắt sau lời thách đố "mời cô gái lên xe"

Sau cuộc nhậu, Đạt và Sơn nhận lời thách đố ai mời được cô gái 27 tuổi lên xe máy sẽ được thưởng 100.000 đồng.
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