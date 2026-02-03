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Người bệnh mệt mỏi vì mất nửa ngày đợi xét nghiệm mỗi lần chuyển viện

Mỗi lần chuyển tuyến hay tái khám, nhiều người bệnh lại mất vài tiếng chờ đợi và thêm chi phí vì phải làm lại các xét nghiệm quen thuộc.
Đọc thêm : Người bệnh mệt mỏi vì mất nửa ngày đợi xét nghiệm mỗi lần chuyển viện