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Người anh hùng nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay

Không chỉ được biết đến trong sách giáo khoa, tên tuổi của ông đã được dùng để đặt cho nhiều trường học, tên đường trên cả nước. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu.
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