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Ngư dân quay cận cảnh “cá lạ” dài 6m xuất hiện gần bờ biển

Một con cá nhám voi dài khoảng 6m xuất hiện gần bờ biển Cửa Đại (Đà Nẵng) và được ngư dân ghi lại. Đây là loài cá hiền lành, từng nhiều lần xuất hiện tại địa phương.
Đọc thêm : Ngư dân quay cận cảnh “cá lạ” dài 6m xuất hiện gần bờ biển