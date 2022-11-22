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Ngư dân Huế vớt được vật nghi "long diên hương" quý hiếm

Một ngư dân ở vùng biển Thuận An (TP Huế, Thừa Thiên Huế) trong quá trình đánh bắt trên biển đã vớt được vật lạ nghi là "long diên hương".
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