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Ngư dân bắt được cá mặt quỷ màu vàng óng

Ngư dân đảo Lý Sơn bắt được con cá mặt quỷ toàn thân vàng óng rất lạ mắt.
Đọc thêm : Ngư dân bắt được cá mặt quỷ màu vàng óng