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Ngôi trường cổ kính có kiến trúc uốn lượn độc đáo ở Đà Lạt

Tọa lạc bên hồ Xuân Hương Đà Lạt, ngôi trường hơn 90 năm tuổi với lối kiến trúc Pháp độc đáo thu hút du khách trong, ngoài nước tham quan.
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