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Ngôi sao Uruguay Darwin Nunez nổi điên, nhảy lên khán đài "ăn thua" với CĐV

Tiền đạo Darwin Nunez và các cầu thủ Uruguay đã nhảy lên khán đài để đánh nhau với cổ động viên (CĐV) Colombia sau trận bán kết Copa America.
Đọc thêm : Ngôi sao Uruguay Darwin Nunez nổi điên, nhảy lên khán đài "ăn thua" với CĐV