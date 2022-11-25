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Ngôi sao trẻ Tây Ban Nha tái hiện kỷ lục của huyền thoại Pele

Tiền vệ Gavi đã lập nhiều kỷ lục ấn tượng sau khi ra sân và ghi bàn trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Costa Rica ở bảng E World Cup 2022.
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