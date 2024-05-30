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Ngôi sao nhập tịch vô kỷ luật, HLV Shin Tae Yong đưa ra đòn trừng phạt

HLV Shin Tae Yong đã đưa ra đòn trừng phạt với cầu thủ nhập tịch Elkan Baggott vì vô kỷ luật.
Đọc thêm : Ngôi sao nhập tịch vô kỷ luật, HLV Shin Tae Yong đưa ra đòn trừng phạt