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Ngôi sao Man City "có tất cả" ở tuổi 23, khiến nhiều ngôi sao lớn ghen tỵ

Dù mới bước sang tuổi 23 nhưng Julian Alvarez đã sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Đọc thêm : Ngôi sao Man City "có tất cả" ở tuổi 23, khiến nhiều ngôi sao lớn ghen tỵ