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Ngôi sao Man City chấn thương kinh hoàng, CĐV "sởn da gà"

Tiền vệ Matheus Nunes của Man City đã dính chấn thương kinh hoàng trong trận đấu với Copenhagen ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào đêm qua.
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