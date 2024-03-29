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Ngôi sao Indonesia: "Thắng đội tuyển Việt Nam quá dễ dàng"

Cầu thủ nhập tịch của Indonesia, Justin Hubner, tự tin cho rằng Indonesia đã có hai chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Ngôi sao Indonesia: "Thắng đội tuyển Việt Nam quá dễ dàng"