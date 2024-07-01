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Ngôi sao đội tuyển Anh thừa nhận thoát chết vì tai nạn tại Euro 2024

Anthony Gordon vừa kể lại khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra khi bị tai nạn xe đạp, khiến anh dính chấn thương trong thời gian diễn ra Euro 2024.
Đọc thêm : Ngôi sao đội tuyển Anh thừa nhận thoát chết vì tai nạn tại Euro 2024