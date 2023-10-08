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Ngôi sao điền kinh Hàn Quốc "gây sốt" vì vẻ ngoài xinh đẹp như thần tượng

Vận động viên điền kinh Kim Min Ji được mệnh danh là "thần tượng trên đường chạy" vì ngoại hình quyến rũ và xinh đẹp.
Đọc thêm : Ngôi sao điền kinh Hàn Quốc "gây sốt" vì vẻ ngoài xinh đẹp như thần tượng