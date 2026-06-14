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Ngôi nhà trăm cột hơn 120 tuổi ở Tây Ninh

Hơn 120 năm tồn tại, Nhà trăm cột tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc nhà rường Huế với hệ thống cột gỗ quý.
Đọc thêm : Ngôi nhà trăm cột bằng gỗ quý hơn 120 năm tuổi ở Tây Ninh