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Ngôi nhà của ông Chín và 3 người con tật nguyền sắp hoàn thành

Sau nhiều năm sống trong cảnh khó khăn, người cha 75 tuổi cùng 3 con trai tật nguyền ở tỉnh Đắk Lắk sắp có mái ấm mới nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.
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